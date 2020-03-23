Монако, , 10:39 — REGNUM С просьбой о переносе летней Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса обратился глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Об этом 23 марта сообщает CBC.

«Я провёл конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию», — сказал Коу.

По его словам, страны понесли разный ущерб от распространения коронавируса, поэтому проведение Игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции.

Напомним, проведение летних Олимпийских игр в Токио запланировано на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил, что Олимпийские игры могут перенести на более поздний срок.

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