Ливерпуль, Великобритания, , 10:06 — REGNUM Болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс, который был избит фанатами «Ромы» в апреле 2018 года, вернулся домой в Ирландию. Об этом 23 марта сообщает Goal.

Перед матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» Кокс пострадал от фанатов итальянского клуба.

В результате он получил серьёзную травму головы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Реабилитация после этой травмы заняла 23 месяца.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Ливерпуль» и «Рома» играли в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче в Англии, победила команда Юргена Клоппа — 5:2. Ответная встреча в Риме завершилась в пользу хозяев — 4:2.