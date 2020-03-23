Токио, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил, что Олимпийские игры могут перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 марта сообщает Kyodo.

«Если это становится затруднительным, мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придется принять решение о переносе», — сказал Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что окончательное решение о дате проведения Игр-2020 в Токио будет принято в течение четырёх недель.

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