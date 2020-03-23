Канберра, , 09:08 — REGNUM Австралия откажется отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если соревнования не будут перенесены. С таким заявлением выступил 23 марта Олимпийский комитет Австралии.

«Олимпийский комитет Австралии решил, что австралийская команда не может быть собрана в сложившихся условиях в мире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соревнования не могут быть проведены в июле 2020 года, поскольку вызванные пандемией коронавируса стресс и неуверенность, усложняют подготовку спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от участия в Олимпиаде отказалась Канада.