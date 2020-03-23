Оттава, , 08:59 — REGNUM Канада не будет отправлять спортсменов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил 23 марта Олимпийский комитет Канады.

«Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», — говорится в заявлении.

В Канаде призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный параолимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) перенести соревнования на один год.

Также в олимпийском комитете страны отметили, что распространение коронавируса и его сопутствующие риски создают для спортсменов небезопасные условия.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.