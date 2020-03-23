Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Шведская лыжница Стина Нильссон, олимпийская чемпионка Игр-2018, перейдёт в биатлон. Об этом 22 марта сообщает Expressen.

Нильссон, которая в январе досрочно завершила минувший сезон из-за травмы, подтвердила информацию о переходе в биатлон.

«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти после сезона 2021/22. Но травма заставила меня задуматься», — сказала Нильссон.

По её словам, она провела пробные тренировки и начала заниматься стрельбой.

Добавим, что с 1997 по 2002 год другая шведская биатлонистка, Магдалена Форсберг, перешедшая из лыж в биатлон, стала шестикратной обладательницей Кубка мира.