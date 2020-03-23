Канберра, 23 марта 2020, 08:35 — REGNUM Учитывая сложную ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, олимпийская сборная Австралии не поедет на Игры в Токио в 2020 году, заявили 23 марта в пресс-службе Австралийского олимпийского комитета.
Сообщается, что австралийская сборная будет готовиться к Летним олимпийским играм 2021 года. Ранее о такой возможности заявил премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Затем последовала аналогичная просьба Канадского олимпийского и параолимпийского комитетов.
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