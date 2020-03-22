Лозанна, Швейцария, , 22:44 — REGNUM Окончательное решение о дате проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио будет принято в течение четырех недель. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК в полной координации и партнерстве с Организационным комитетом Токио-2020, властями Японии и столичным правительством Токио начнет подробные обсуждения, чтобы завершить оценку быстрого развития ситуации в области здравоохранения во всем мире и ее влияния на Олимпийские игры, включая сценарий отсрочки. МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырех недель», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в исполкоме МОК считают, что «отмена Олимпийских игр в Токио не решит ни одну из проблем и не поможет никому. Поэтому отмена не стоит на повестке дня».

После заседания исполнительного комитета, которое состоялось 22 марта, глава МОК Томас Бах направил мировому сообществу спортсменов письмо, в котором разъяснил подход комитета в данном вопросе.

«Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию Игр. МОК хочет быть частью решения. Поэтому мы сделали своим главным принципом охранять здоровье всех участников и способствовать сдерживанию распространения вируса», — приводятся слова Баха.

Напомним, ранее сообщалось, что в МОК рассматривается три варианта переноса Олимпийских игр — 2020 в Токио: на ноябрь 2020 года, лето 2021 года и лето 2022 года.

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