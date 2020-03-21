Москва, , 21:57 — REGNUM Известный советский хоккеист олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков выразил сожаление по поводу отмены чемпионата мира по хоккею в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 21 марта сообщает «Чемпионат».

»Увы, из-за общей тенденции с инфекцией чемпионат мира 2020 года не смогли провести. Это решение IIHF было ожидаемо», — приводит издание слова Олимпийского чемпиона 1972 года.

Хоккеист подчеркнул, что данный факт должен стать уроком для России, так как вспышка инфекции требует серьезных мер и ограничений.

Ранее в Федерации хоккея России (ФХР) таже выразили сожаление в связи с решением Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) об отмене чемпионата мира 2020 года, подчеркнув, что эта мера необходима, так как безопасность и здоровье людей являются высшими ценностями.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

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