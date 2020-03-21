Москва, , 19:27 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF), отменившая из-за продолжающейся пандемии коронавируса чемпионат мира (ЧМ) 2020 года в Швейцарии, приняла разумное и логичное решение. Об этом сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в интервью ТАСС.

«Мы знаем, что данное решение должно было быть принято, — сказал Дэйли. — На данном этапе это разумное и логичное решение».

По его словам, в НХЛ безусловно поддерживают решение Международной федерации хоккея.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отмене из-за коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.

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