Москва, , 19:29 — REGNUM В Федерации хоккея России (ФХР) выразили сожаление в связи с решением Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) об отмене чемпионата мира 2020 года, подчеркнув, что эта мера необходима, так как безопасность и здоровье людей являются высшими ценностями. Об этом 21 марта сообщается на сайте ФХР.

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду», — говорится в сообщении.

В ФХР также выразили надежду на то, что юниорский чемпионат мира и ряд других отмененных международных турниров все-таки перенесут на другие даты.

«Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — добавили в российской федерации по хоккею.

Напомним, ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) официально объявили об отмене чемпионата мира (ЧМ) 2020 года в Швейцарии из-за продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 на неопределенный срок.

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