Берн, , 17:45 — REGNUM В Международной федерации хоккея (IIHF) официально объявили об отмене чемпионата мира (ЧМ) 2020 года в Швейцарии из-за продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Об этом 21 марта сообщается на официальном сайте федерации.

«Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею с шайбой, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу», — отметил глава IIHF Рене Фазель.

Отмечается, что решение о возможном переносе турнира на другой год могло быть принято только ежегодном конгрессе IIHF в Цюрихе с 21 по 23 мая, однако, который также был отменен до особого уведомления о заседании.

Напомним, ранее вице-президент IIHF Калерво Куммола уже сообщал, что чемпионат мира по хоккею, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии, будет отменен из-за коронавируса.

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