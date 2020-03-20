Манчестер, Великобритания, , 23:54 — REGNUM 24-летний нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в АПЛ. В последнее время руководство «Манчестер Юнайтед» встречалось с агентами нескольких футболистов, среди которых был представитель Лемара.

В текущем сезоне Лемар выходил на поле 24 раза, но ни одним результативным действием не отметился. Футболист перешел в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако» за 70 млн евро.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.