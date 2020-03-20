Мюнхен, Германия, , 23:26 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно собирается приобрести дорогостоящего вундеркинда из «Байера-04» Кая Хаверца. 20-летний немец проводит сильный сезон, забив 10 мячей и отдав 8 голевых передач в 34-х играх во всех турнирах на клубном уровне.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 90 млн евро. Сумма трансфера Хаверца из «Байера» и «Баварию» может составить 130 миллионов евро. Ранее к футболисту уже проявляли интерес «Ливерпуль», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».