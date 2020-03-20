Осло, 20 марта 2020, 23:01 — REGNUM Конфедерация спорта и национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии направили открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Письмо опубликовано на сайте НОК.
Просьба норвежских спортивных функционеров отложить Олимпийские игры продиктована озабоченностью пандемией коронавирусной инфекции.
Напомним, что МОК пока официально не отменял Олимпиаду, однако ситуация с коронавирусной инфекцией в мире остается напряженной и пока не очень понятно, пойдет ли пандемия на спад летом.