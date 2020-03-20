Женева, Швейцария, , 22:31 — REGNUM На данный момент абсолютное большинство всех европейских турниров приостановлено в связи с эпидемией коронавируса.

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20. УЕФА рекомендует завершить чемпионаты до 30-го июня текущего года. Также предусмотрены три резервные даты — 31-е июля и 31-е августа.

Таким образом, у команд европейских чемпионатов будет 2,5 месяца на завершение сезона после его возобновления.