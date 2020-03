Стокгольм, , 20:03 — REGNUM 20 марта в рамках европейского онлайн турнира по cs: go ESL Pro League Season 11 встретились команды NiP и GODSENT. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась уверенной победой шведской пятерки со счетом 2:0 на картах Nuke (16:14) и Overpass (16:4).

Лучшим игроком встречи стал 22-летний шведский киберспортсмен Тим «nawwk» Йонассон. Коэффициент k/d игрока составил 1,53, средний урон за раунд — 97,5. В составе GODSENT выделился Мартин «STYKO» Стик, заработавший статистику 43−40.

NiP, одержав третью победу подряд и набрав 9 очков, укрепились на первой строчке в группе A. GODSENT без очков расположился на последнем месте.