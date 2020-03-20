Тампа, США, , 19:04 — REGNUM Шестикратный обладатель Супербоула 42-летний квотербэк Том Брэди был подписан клубом НФЛ «Тампа-Бэй», сообщается на сайте клуба.

Напомним, что игрок с 2000 года выступал за «Нью-Ингланд Пэтриотс», с которым шесть раз выиграл Супербол, и 4 раза раза признавался самым ценным игроком сезона.

«Том — признанный чемпион, который достиг величия на поле, потому что требует от себя и товарищей по команде всего самого лучшего. Я знаю Тома с тех пор, как он пришел в «Нью-Ингленд» 20 лет назад. Его желание стать чемпионом сегодня так же сильно, как и всегда. Он обладает редкими природными качествами лидера, которые окажут влияние на всю нашу команду», — сказал генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Джейсон Лихт.