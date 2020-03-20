Ньон, Швейцария, , 18:48 — REGNUM Чемпионат Европы по футболу, перенесённый на следующий год из-за пандемии коронавируса, будет проведён под прежним наименованием — Евро-2020. Об этом сообщает 20 марта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первоначально турнир должен был проводиться с 12 июня по 12 июля текущего года. Однако по решению УЕФА они были перенесены на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, что матчи чемпионата должны проходить в 12 европейских городах, в том числе три игры группового и одну из четвертьфинальных встреч будет принимать Санкт-Петербург.