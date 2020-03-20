Будапешт, , 18:37 — REGNUM Согласно сообщениям официального портала Европейской лиги плавания, огранизация приняла решение перенести чемпионат Европы по водным видам спорта в связи с коронавирусом.

Изначально турнир должен был состояться с 11 по 24 мая в столице Венгрии Будапеште. Новые даты проведения соревнования еще не были объявлены, однако уже возникли предложения о переносе турнира на вторую половину августа.

«После консультаций с заинтересованными сторонами мы назначили предварительные даты проведения чемпионата — с 17 по 30 августа. Однако на данном этапе трудно планировать точные временные рамки, поэтому мы договорились с венгерскими организаторами пересмотреть ситуацию в конце мая — начале июня, чтобы понять, сможем ли мы подтвердить эти даты как официальные», — заявил глава LEN Паоло Барелли.