Барселона, Испания, , 17:27 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в услугах 17-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги, сообщает портал Sport.es.

«Каталонцы» находятся в поисках молодого цепкого игрока в центр поля, находя в 17-летнем игроке «нового Яя Туре», который был известен своей уверенной игрой на позиции центрального полузащитника в «Барселоне» и «Манчестер Сити».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

В рамках текущего сезона Эдуардо провел 25 матчей в Лиге 1, набрав 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».