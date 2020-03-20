Барселона, Испания, 20 марта 2020, 17:27 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в услугах 17-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги, сообщает портал Sport.es.
«Каталонцы» находятся в поисках молодого цепкого игрока в центр поля, находя в 17-летнем игроке «нового Яя Туре», который был известен своей уверенной игрой на позиции центрального полузащитника в «Барселоне» и «Манчестер Сити».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».
В рамках текущего сезона Эдуардо провел 25 матчей в Лиге 1, набрав 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».