Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация требует от команд лиги закрыть все тренировочные база для игроков в связи с пандемией коронавируса, сообщает ESPN.

По данным источника, в четверг НБА потребовала от всех 30 команд, выступающих в лиге, закрыть все свои тренировочные объекты. Сообщается, что игроки и персонал клубов должен быть в полной изоляции друг от друга, чтобы ограничить распространение заболевания среди членов лиги.

Игрокам запрещено использовать командные помещения и тренироваться на соответствующих тренировочных площадках. Организация советует им проводить тренировки по поддержанию физической формы в домашних условиях. Также действует полный запрет на выезд из Северной Америки во время карантина.

Лига остается в бессрочном перерыве из-за коронавируса.