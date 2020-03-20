Варшава, , 16:52 — REGNUM Матчи чемпионата Польши по футболу не возобновятся до 26 апреля в связи с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт Экстраклассы.

«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», — сообщает пресс-служба Экстраклассы.