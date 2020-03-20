Шеффилд, Великобритания, , 16:30 — REGNUM Согласно сообщениям портала Reuters, Всемирная профессиональная ассоциация бильярда и снукера (WPBSA) объявила о переносе чемпионата мира по снукеру.

Первенство должно было пройти в Шеффилде с 18 апреля по 4 мая, однако в связи с распространением пандемии коронавируса было согласовано решение о переносе чемпионате на вторую половину лета.

«Это трудные времена для всех, но мы полны решимости справиться с этим. Болельщики со всего мира, как и 144 игрока, которые выступят на турнире, хотят знать, когда пройдет чемпионат мира. Могу заверить всех, что мы делаем все возможное в сотрудничестве с нашими телевещателями, организаторами и другими партнерами, чтобы как можно скорее огласить точные даты», — сообщил глава организации Барри Хирн.