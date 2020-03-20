Гамбург, Германия, , 16:15 — REGNUM Немецкий вирусолог и профессор из Института тропической медицины имени Бернхарда Нота в Гамбурге Йонас Шмидт-Шаназит вынес свой вердикт о ситуации в спорте в связи с разразившейся пандемией коронавируса.

«Профессиональный футбол в этом году? Можете с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Вы видите, какова ситуация в Европе и с чем ещё предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года.

Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце», — цитирует слова профессора портал ndr.de.