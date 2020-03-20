Мадрид, , 15:00 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан останется в команде в следующем сезоне независимо от результатов в текущей кампании. Об этом 20 марта сообщает AS.

По информации издания, во время паузы в чемпионате Испании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «Реала» начало строить планы на будущее.

Одним из решений стало сохранение Зидана на посту главного тренера команды вне зависимости от результатов в нынешнем сезоне.

Напомним, на сегодняшний день «Реал» после 27 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на два очка.