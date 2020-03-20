Прага, , 14:53 — REGNUM На 98-м году жизни скончался хоккеист Владимир Забродски, двукратный чемпион мира в составе сборной Чехословакии. Об этом 20 марта сообщили в Чешской федерации хоккея.

«Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушёл из жизни», — сказал глава федерации Томаш Крал.

Напомним, Забродски стал чемпионом мира вместе со сборной Чехословакии в 1947 и 1949 годах. Он также выиграл серебро Олимпиады-1948 и бронзу чемпионата мира 1955 года.

За сборную Чехословакии Забродски сыграл 94 матча, в которых забросил 158 шайб. В 1997 году он был введён в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).