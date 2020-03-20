Нью-Йорк, США, , 13:48 — REGNUM Президент UFC Дэна Уайт заявил, что не знает, состоится ли бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 20 марта сообщает TSN.

«Знаете, десять дней назад я бы уверенно ответил. Но сейчас приходится действовать по обстоятельствам. Не знаю, у меня нет ответа», — сказал Уайт.

Ранее Уайт заявлял, что поединок точно состоится в запланированную дату 18 апреля, но не в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в UFC объявили, что из-за коронавируса бой точно не состоится в США. Новое место проведения турнира обещали назвать позднее.