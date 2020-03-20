Торонто, Канада, , 11:02 — REGNUM Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев признан лучшим новичком команды в сезоне 2019/20. Об этом 20 марта сообщается на сайте лиги.

В мае 2019 года Михеев подписал контракт с «Торонто». В сезоне 2019/20 он сыграл в 39 матчах, в которых набрал 23 очка (8 голов + 15 передач).

28 декабря Михеев получил травму в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). В одном из эпизодов он получил порез кисти. Позднее ему проведели операцию по восстановлению артерий и сухожилий запястья.

Предполагается, что срок реабилитации 25-летнего нападающего должен составить около трёх месяцев.

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