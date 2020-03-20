Сент-Луис, США, , 10:33 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернётся в строй после перерыва в сезоне, связанного с пандемией коронавируса. Об этом 20 марта заявил агент игрока Алексей Дементьев, сообщает ТАСС.

«То, что он будет готов и планируется его участие даже в матчах регулярного чемпионата, — это точно», — сказал Дементьев.

Напомним, Тарасенко получил травму плеча 25 октября в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (5:2). После этого он перенёс операцию и пропустил большую часть сезона.

Тарасенко успел сыграть в 10 матчах, в которых набрал 10 очков. На его счету три заброшенные шайбы и семь результативных передач.

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