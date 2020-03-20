Бразилиа, , 10:00 — REGNUM Знаменитый бразильский футболист Пеле рассказал о своём здоровье после операции. Об этом 20 марта сообщает CNN Brasil.

«Депрессия? Я не знаю, может, меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы, я перенёс операцию на бедре, но появились выдумки о моей депрессии», — сказал Пеле.

Он добавил, что сейчас восстанавливается после операции, и единственное, что он не может делать, это кататься на велосипеде.

Напомним, в феврале сын футболиста Эдиньо заявил, что его отец страдает депрессией из-за того, что оказался на инвалидной коляске. Однако потом он пояснил, что его неправильно поняли.