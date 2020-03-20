Филадельфия, США, , 08:52 — REGNUM В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» три представителя команды заразились коронавирусом. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Имена представителей клуба не сообщаются. Известно, что ранее руководство «Филадельфии» приняло решение организовать тестирование на коронавирус всех игроков и тренеров команды, а также персонала клуба. Три результата дали положительный результат, остальные — отрицательный.

Напомним, 12 марта НБА приостановила сезон на неопределённый срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» два игрока заразились коронавирусом.

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