Лос-Анджелес, США, , 08:33 — REGNUM В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» два игрока заразились коронавирусом. Об этом 20 марта сообщил журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter.

Отмечается, у двух баскетболистов результаты тестов оказались положительными.

Напомним, 12 марта НБА приостановила сезон из-за положительного теста у игрока «Юты» Руди Гобера. На сегодняшний день коронавирусом заразились в таких клубах, как «Юта», «Детройт», «Бруклин», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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