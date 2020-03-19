Ташкент, , 22:41 — REGNUM Руководством Узбекистана поставлены задачи по обеспечению прав работников учреждений, закрытых на карантин, граждан, находящихся на карантине, и ухаживающих за ними лиц, увеличению числа получателей социальных пособий минимум на 10 процентов, или 60 тысяч. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии, которое прошло сегодня под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Абсолютно недопустимо увольнение с места работы родителей, смотрящих за детьми в карантине. Им также будет выплачиваться стопроцентное пособие по временной нетрудоспособности», — говорится в совещании.

В период приостановления деятельности детских садов и общеобразовательных школ родителям (лицам, их заменяющим) воспитанников и учащихся начальных классов будет предоставлен ежегодный отпуск, независимо от графика использования ежегодного отпуска.