Мюнхен, Германия, , 20:43 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» собирается подписать 24-летнего вингера «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане на правах свободного агента. Контракт футболиста с «горожанами» истекает летом следующего года.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016-го года, когда покинул «Шальке-04» за 50 млн евро. За 3 сезона в АПЛ футболист провел 89 матчей, в которых отличился 25-ю забитыми мячами и 28-ю голевыми передачами. Первую половину сезона 2019/20 Сане пропустил из-за травмы (разрыв крестообразной связки), которую получил в матче Суперкубка Англии против «Ливерпуля».

На данный момент трансферная стоимость немца составляет 100 млн евро по оценкам transfermarkt.