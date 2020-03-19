Анкара, 19 марта 2020, 18:07 — REGNUM Министр спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный чемпионат страны приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает портал Fanatik.
Отмечается, что, помимо футбольного первенства, были прекращены баскетбольные и волейбольные лиги.
Турецкая Суперлига на ровне с белорусским чемпионатом являлись единственными европейскими первенствами в Европы, которые продолжали свое выступление, вопреки разразившейся пандемии коронавируса.
В чемпионате Турции сыграно 26 туров. «Трабзонспор» занимает лидирующие позиции в рамках турнирной таблицы, набрав 53 очка.