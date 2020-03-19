Лондон, , 16:29 — REGNUM Английская премьер-лига не возобновится раньше мая, сообщает официальный сайт чемпионата.

«Правила Футбольной ассоциации подразумевают, что сезон должен быть завершён не позднее 1 июня. Однако, руководство решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также мы решили, что профессиональные футбольные матчи будут вновь проходить не ранее чем 30 апреля», — сообщает пресс-служба АПЛ.

Отмечается, что данное изменение в расписании также касается других футбольных дивизионов Англии.

Напомним, что чемпионат Англии, наряду с другими европейскими чемпионатами, включая российскую премьер-лигу, приостановлен из-за пандемии коронавируса.