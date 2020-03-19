Москва, , 15:27 — REGNUM Чемпионами России по санному спорту 2020 года в соревнованиях экипажей стали Андрей Богданов и Андрей Медведев. По сумме двух заездов они показали результат 1 минута 39,755 секунды.

Вторыми стали Александр Денисьев и Владислав Антонов с результатом 1 минута 39,835 секунды. Замкнули тройку Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (1.39,874).

Чемпионат России по санному спорту стартовал 19 марта и завершится 20 марта.

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