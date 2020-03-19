Сан-Хосе, США, 19 марта 2020, 14:43 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов соблюдает меры безопасности, связанные с угрозой коронавируса, во время подготовки к бою с Тони Фергюсоном. Об этом 19 марта заявили представители команды Нурмагомедова, сообщает ТАСС.
«Сейчас максимально создана безопасность во время подготовки. В зале находится только Хабиб и те, кто ему помогает. Никто другой в зал не допускается», — говорится в сообщении.
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состояться 18 апреля.
Первоначально проведение поединка планировалось в Нью-Йорке, однако позже он был перенесён. Сейчас UFC ведет поиски место проведения боя.
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