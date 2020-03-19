Москва, , 13:58 — REGNUM Отменить финансовый фэйр-плей в российском футболе предложил владелец московского «Спартака» Леонид Федун, 19 марта сообщает РБК.

По словам Федуна, финансовый фэйр-плей надо отменять или приостанавливать из-за того, что клубы испытывают финансовые проблемы в связи с пандемией коронавируса.

Он добавил, что на 35—40% выросли расходы клубов, у которых есть футболисты или с высокими евроконтрактами. При этом спонсоры могут отказаться от контрактов из-за отсутствия трансляций.

«Возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб его не выполнит. Его надо отменять или приостанавливать», — сказал Федун.

Он выразил мнение, в данной ситуации лучше всего сделать налоговые каникулы, поскольку у клубов совсем нет доходов.