Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM Регистрация участников на благотворительный полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде временно приостановлена, — сообщают организаторы.

Запись желающих приостановлена до 10 апреля. Провести марафон обещают в прежние сроки — 31 мая. На официальном сайте мероприятия зарегистрировано на сегодняшний день 3 тысячи бегунов, среди которых 65 корпоративных команд предприятий и компаний Нижнего Новгорода и области. О возобновлении регистрации будет объявлено в аккаунтах социальных сетей полумарафона.

«Беги, герой» —самое массовое беговое мероприятие в Нижнем Новгороде и один из крупнейших региональных забегов, одна из самых красивых трасс России — вдоль набережной и по историческому центру города. За 5 лет количество участников спортивного мероприятия выросло в 10 раз.

Напомним, что на момент публикации в Нижнем Новгороде выявлено три человека зараженных коронавирусом. Первый заболевший уже выздоровел.