Афины , , 12:57 — REGNUM Церемония передачи олимпийского огня в Токио началась в Афинах без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом 19 марта сообщили в Олимпийском комитете Греции.

Церемония проходит на стадионе «Панатинаикос» в Афинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции отменили эстафету олимпийского огня на территории страны из-за коронавируса.

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась 12 марта на территории Древней Олимпии. Она также прошла без зрителей.

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