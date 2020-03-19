Токио, , 12:42 — REGNUM В Японии не думают об отмене Олимпиады 2020 года из-за коронавируса. Об этом 19 марта заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

«Не думаю об отмене Олимпиады или проведении соревнований без зрителей», — сказала Коикэ.

Она добавила, что еще не наступило время обсуждать, когда принимать те или иные решения по соревнованиям. По её словам, Япония остаётся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу проведения Игр.

Напомним, Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.