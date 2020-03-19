Сеул, , 11:25 — REGNUM У нескольких спортсменов из Южной Кореи, принимавших участие в соревнованиях в Европе, выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вирус обнаружили у трех шпажисток 18 марта. Известно, что спортсменки принимали участие в Гран-при среди шпажистов, проходившем в столице Венгрии с 3 марта. 15 марта девушки вернулись на родину.

В настоящее время на наличие вируса проверяют не только женскую сборную, но и мужскую, которая также принимала участие в состязаниях. Существует вероятность, что число случаев заражения среди спортсменов может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 152 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 8565 человек.