Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Ульяновской области ситуация в связи с коронавирусом отразилась на работе спортивных учреждений. В государственных спортивных школах и ФОКах приостановлен тренировочный процесс, в то время как фитнес-клубы продолжают работать в «обычном режиме», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам очередного заседания оперативного штаба.

В области прекращена работа спортивных объектов, находящихся на балансе учреждений, подведомственных региональному министерству спорта. В областных спортивных школах и физкультурно-оздоровительных комплексах приостановлен тренировочный процесс. Отменены также занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной основе.

Руководителям спортшкол рекомендовано рассмотреть вопрос проведения индивидуальных тренировок в домашних условиях — дистанционное обучение.

Ульяновские власти отмечают, что фитнес-клубы продолжают свою работу «в обычном режиме», но здесь также проводится профилактика: в течение всего дня обрабатываются тренажеры, спортивный инвентарь, проводится проветривание, фильтрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области приостановили продажу билетов на спектакли и концерты на апрель и май, а с 19 марта отменили концерты и спектакли до нормализации эпидемиологической обстановки.

По данным на 18 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу.

Роспотребнадзор предлагает во время карантина по коронавирусу мыть руки водой с мылом, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку.

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