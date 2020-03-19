Мадрид, , 10:58 — REGNUM Все европейские футбольные чемпионаты будут возобновлены в середине мая. Об этом 19 марта заявил президент испанской Примеры Хавьер Тебас, сообщает Marca.

«Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая Возможно, это произойдёт и раньше, но это тот срок, который мы держим в уме», — сказал Тебас.

Он добавил, что всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса.

При этом матчи могут быть возобновлены со зрителями или без них. Это будет зависеть от органов здравоохранения в каждой стране.