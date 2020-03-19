Москва, , 10:08 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль в начале апреля сможет вернуться к тренировкам после травмы. Об этом 19 марта заявил глава медицинского штаба клуба Михаил Бутовский на YouTube-канале «Спартака».

"Если бы матчи РПЛ продолжились после матчей сборных, он был бы здоров и смог бы сыграть 5 апреля с «Уфой», — сказал Бутовский.

Он добавил, что у Тиля было контактное повреждение одной из мышц, которое он получил в матче с «Краснодаром».

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 22 туров «Спартак» с 28 очками идёт на восьмом месте.