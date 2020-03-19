Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Бой российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном не состоится в Нью-Йорке. Об этом 19 марта заявили в UFC.

«Мероприятие не состоится в «Барклайс Центр» в Бруклине, как было объявлено ранее», — говорится в официальном сообщении организации.

Отмечается, что решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк об ограничениях на проведение крупных публичных мероприятий. Это связано с распространением коронавируса.

Новое место проведения турнира будет объявлено позднее.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля. Ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что бой состоится, но не в США.

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