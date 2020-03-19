Лондон, , 09:48 — REGNUM Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с французским полузащитником Маттео Гендузи до 2025 года. Об этом 19 марта сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, действующее соглашение клуба с 20-летним игроком рассчитано до 2022 года. Сейчас стороны ведут предварительные переговоры о продлении контракта.

Напомним, летом 2018 года Гендузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» за €8 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в 32 матчах и отметился тремя результативными передачами.