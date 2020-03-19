Амстелвен, , 09:07 — REGNUM Футбольные клубы из ведущих европейских чемпионатов потеряют около €4 млрд из-за коронавируса. Об этом 19 марта заявили в консалтинговой компании KPMG, сообщает Yahoo News.

Отмечается, что компания подсчитала финансовые потери из-за коронавируса у клубов из пяти сильнейших лиг Европы — Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Выяснилось, что общий объём потерь составляет до €4 млрд. Из них наибольшие потери понесут клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) — до €1,35 млрд.

Аналогичные цифры в Испании составляют €600 млн, в Италии — €450 млн, в Германии — €400 млн, во Франции — €200 млн.